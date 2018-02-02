Михаил Юрьев: "Джусоев получил травму, но на 99,9 процента сыграет в полуфинале"

Главный тренер сборной России Михаил Юрьев сообщил, что хавбек Алан Джусоев получил повреждение в матче 1/4 финала чемпионата мира против Германии (26:1). По словам специалиста, игрок должен восстановиться к полуфиналу против Финляндии.

- Алан был с первых минут на льду, но получил небольшое повреждение и ушел со льда, - цитирует официальный сайт ЧМ-2018 Юрьева. - Я сказал, что у него небольшое повреждение. Просто мы не стали усугублять, вероятность 99,9 процента, что завтра он будет играть. Просто не стали усугублять, потому что повреждение на протяжении всего чемпионата беспокоит, а сегодня это как-то остро произошло.