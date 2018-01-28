Михаил Юрьев: "ЧМ-2018 для меня не первый, но ответственности меньше не становится"

Главный тренер сборной России Михаил Юрьев в интервью пресс-службе ФХМР отметил, что ждет особенную атмосферу на матчах чемпионата мира-2018 в Хабаровске. Турнир в группе A стартует 29 января, россияне в первом матче встретятся с Норвегией.

– Первый матч – всегда волнительный для игроков. А для тренерского штаба?

– Безусловно, мы же тоже живые люди (улыбается). Это нормальное предстартовое волнение.

– Но для вас грядущий чемпионат мира – не первый…

– Не первый, но ответственности же меньше не становится!

– У вас за плечами – победа на чемпионате мира в Швеции и победа в России. Где сложнее?

– Везде непросто, но Хабаровск в этом плане выходит за рамки. Потому, что это – домашняя арена, и здесь много людей, которые будут приходить на матчи и сопереживать. Ведь я уже достаточно давно в Хабаровске. И, можно сказать, что это, если не второй, то точно третий дом.