Михаил Юрьев: "Болельщики, которые критиковали нас за атаку, теперь критикуют за оборону"

Главный тренер "СКА-Нефтяника" Михаил Юрьев остался доволен выступлением команды на первом этапе Кубка России. Действующие чемпионы России вышли в полуфинал со второго места. 27 октября они встретятся с московским "Динамо".

– Были хорошие матчи. С Красноярском был неплохой матч, с Первоуральском, я считаю, выполнили то, что запланировали, - цитирует официальный сайт ФХМР Юрьева. - С Кемерово очень не плохой второй тайм получился. Главное, мы увидели свои слабые места. Прежде всего, в обороне. К сожалению, все играем в атаке, команда заточена на атаку. Болельщики, которые раньше критиковали нас за игру плохую игру в атаке, теперь критикуют нас за плохую игру в обороне. Конечно, нам необходимо найти баланс. Я, и весь тренерский штаб, все мы это прекрасно понимаем, что необходимо устранять недочеты и пробелы.

Надо также отметить, что процесс адаптации новичков заканчивается, и они все увереннее себя чувствуют в команде. Это не может не радовать. Я думаю, что за то время, что осталось до старта Кубка мира, нам удастся привести к хорошему знаменателю физические кондиции. Потому что не все игроки у нас в одинаковом состоянии. 30 сентября команда вылетает в Швецию, где мы начнем подготовку к этому турниру. 8 октября у нас запланирован товарищеский матч с одной из шведских команд.