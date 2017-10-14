Михаил Свешников: "Кубок мира - шальной турнир, российский финал реально возможен"

Бывший капитан сборной России Михаил Свешников выразил мнение, что в финал Кубка мира могут пробиться два российских клуба. По итогам группового турнира в четвертьфинал пробились все четыре участника турнира из России. "Енисей" встретится с "Байкалом-Энергией", а "Уральский Трубник" - со "СКА-Нефтяником".

- Российский финал реально возможен, - цитирует сайт ФХМР Свешникова. - Кубок мира – "шальной" турнир. Если сегодня у тебя мало что получается, это совершенно не говорит о том, что завтра все будет плохо. И наоборот!

Вижу, что "СКА-Нефтяник" очень настроен, наконец, выиграть трофей. У "Енисея" это, в принципе, в крови – у них и других мыслей нет. Но сейчас и шведы, отмечу, поменяли свое отношение к Кубку мира: раньше для них это был больше предсезонный турнир. Поэтому я бы не стал сбрасывать со счетов "Сандвикен" и "Эдсбюн".