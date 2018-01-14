09:25 | ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Матч "Кузбасс" - "Родина" не состоится из-за болезни игроков

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Матч чемпионата России между "Кузбассом" и "Родиной" не состоится из-за болезни игроков кировского клуба, информирует пресс-служба Федерации хоккея с мячом. Встреча должна была состояться в Кемерово сегодня, 14 января.

"Кузбасс" после 16 матчей занимает четвертое место в турнирной таблице. В активе команды 31 очко. "Родина" расположилась на последней строчке.

Дополнительная информация

http://www.rusbandy.ru/news/11605/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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vaysman

да хотя бы так. чего деньги на перелёты тратить

12:59

vaysman

корь? старик хоттабыч ?

12:58