Матч "Кузбасс" - "Родина" не состоится из-за болезни игроков

Матч чемпионата России между "Кузбассом" и "Родиной" не состоится из-за болезни игроков кировского клуба, информирует пресс-служба Федерации хоккея с мячом. Встреча должна была состояться в Кемерово сегодня, 14 января.

"Кузбасс" после 16 матчей занимает четвертое место в турнирной таблице. В активе команды 31 очко. "Родина" расположилась на последней строчке.