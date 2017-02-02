Максим Ишкельдин: "Приятно, что болельщики приехали в Швецию поддержать нас"

Полузащитник сборной России Максим Ишкельдин подчеркнул в интервью пресс-службе Федерации хоккея с мячом России, что поражение от команды Швеции в заключительном матче группового турнира оставило неприятный осадок. Он также поблагодарил болельщиков за поддержку.

– Результат всегда важен, ведь победитель получает психологическое преимущество, – рассуждает четырехкратный чемпион мира. – Никто не хочет проигрывать, даже если кто-то скажет, что матч ничего не решает. В любом случае, это неприятно. Чувствовалось, что шведам приятно играть дома, чего давно не случалось, ведь три последних чемпионата мира проходили в России, и они очень хотят выиграть. Поэтому они чувствовали себя "в своей тарелке".

– Четыре мяча разрыва на табло – это много или разница не имеет особого значения?

– Десять – много. (Пауза). Десять пропущенных мячей.

– 16 мячей на двоих – это заслуга атаки или слабости обороны?

– Так получилось, что мы повели, а потом быстро перешли в роль отыгрывающихся. Приходилось постоянно догонять и догонять. Мы раскрывались – они ловили нас на контратаках. Где-то расслаблялись они – мы сокращали разрыв. Казалось, мы начинали приближаться по счету, а они снова забивали. Так складывалась игра – отсюда столько голов.

– Был ли какой-то ключевой гол в матче?

– Мы обидно пропустили в конце первого тайма при счете 2:4. Такая же картина была и в конце матча, когда на табло было 5:7, и нам забили неприятные мячи. Плюс мы не слишком удачно начали второй тайм. Но рассуждать как могло все сложиться, ни к чему. Нужно внимательно начинать тайм, нужно активнее проводить его середину и наращивать темп в концовке. Увы, в ряде моментов мы неправильно сыграли сами.

– На матче собралось около двух тысяч зрителей, однако отчетливо были слышны крики: "Россия! Россия!". Это придавало сил бороться?

– Конечно, нам приятно, что на трибунах есть российские болельщики, которые приехали сюда, в Швецию поддержать нас. И я уверен, что к решающим матчам их будет больше.