Ломанов вернется на пост главного тренера "Енисея"?

Федерация хоккея с мячом России пересмотрит решение о дисквалификации главного тренера "Енисея" Сергея Ломанова-старшего. В ближайшее время специалист может вернуться к своей работе. Об этом в эфире программы "Метро" на "Авторитетном радио" заявил губернатор Красноярского края Виктор Толоконский.

На прошлой неделе СМИ сообщили о встрече Ломанова с главой ФХМР Борисом Скрынником. Стороны обсудили возникший конфликт на базе Министерства спорта РФ.

"Была острая ситуация, на мой взгляд, не совсем разумная и обоснованная. Сейчас конфликт преодолен. Руководитель федерации Борис Скрынник и Сергей Ломанов пожали друг другу руки. Они обсудили то, что вызывало непонимание. Я был инициатором этой встречи.

Рад, что они умеют преодолевать какие-то обиды и чувство несправедливости во благо хоккея, спорта и многих красноярцев, которые любят хоккей с мячом Ломанова-старшего. Ломанов будет работать в полной свободе президентом и главным тренером. Думаю, что решение федерации будет пересмотрено", – рассказал губернатор.

Также губернатор признался, что беседовал с известными красноярскими хоккеистами Сергеем Ломановым-младшим и Аланом Джусоевым, которые сейчас играют в Швеции. По словам главы региона, оба спортсмена могут вернуться в "Енисей" в ближайшее время.

"Сын Ломанова сейчас выступает в шведском клубе. Он приходил ко мне, и я понимал, что прошлый сезон был напряженным, поэтому требовалась небольшая перезагрузка, изменение впечатлений и многое другое. В Европе с меньшими нагрузками проходит чемпионат. Я уверен, что в самое ближайшее время Сергей Ломанов и Алан Джусоев вернутся в Красноярск", – заявил Толоконский.

Губернатор добавил, что решение "помирить" ФХМР и Ломанова принято ради развития хоккея с мячом в Красноярске.

Напомним, Сергей Ломанов-старший был отстранен от работы на 2,5 года в связи с "грубыми и циничными нарушениями". Решение вынес исполком Федерации хоккея с мячом России. Причиной стало якобы неадекватное поведение Ломанова после матча в Кемерове с "Кузбассом".

Дисквалификация тренера возмутила болельщиков "Енисея", запустивших флэшмоб "За Ломановым – правда!" и создавших петицию с просьбой разобраться в ситуации. За тренера заступились губернатор Виктор Толоконский, министр обороны Сергей Шойгу и другие известные персоны. Сам Ломанов неоднократно заявлял, что не согласен с вынесенным вердиктом и намерен обжаловать его в суде.