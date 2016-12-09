Ломанов-старший обратится в суд по поводу дисквалификации на 2,5 года

Главный тренер "Енисея" Сергей Ломанов-старший намерен обратиться в суд по поводу дисквалификации. Ранее он был отстранен на 2,5 года за "многократные грубые и циничные нарушения регламента всероссийских соревнований". Поводом для дисквалификации стало его возмущение идеей спаренных матчей в чемпионате России, когда командам приходится проводить друг с другом по две игры в течение двух суток. Также его обвиняют в попытке пройти в судейскую после матча с "Кузбассом" (3:5).

– Дисквалификация? Она несправедлива. Мы будем отстаивать честь и достоинство через суды, – цитирует sibnovosti.ru Ломанова. – Это выигрышное дело, и тут нечего обсуждать. Знаю, что есть сфабрикованные записки на сайте федерации. В Иркутске я судей в глаза не видел. Вся грязь после Кемерова пошла. А что было? За несколько дней до игры мне позвонили: "Сергей, возможна провокация. Будь осторожен. Все может быть". Хотя я и так себя спокойно вел.

Вчера пришел домой, а мне звонок от губернатора Красноярского края Виктора Александровича Толоконского. Вот я знал, что поддержка будет, но все равно было неожиданно. Виктор Александрович сказал, что он за нас, что есть полное доверие. Мол, мы это так не оставим и будем бороться за правду.