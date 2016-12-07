Ломанов-старший - о дисквалификации: "Наверное, я неугодный федерации"

Главный тренер "Енисея" Сергей Ломанов-старший возмутился решением ФХМР дисквалифицировать его на 2,5 года. Специалист был отстранен от работы а "многократные и циничные нарушения регламента". Вероятно, поводом для дисквалификации стало его возмущение идеей спаренных матчей в чемпионате России, когда командам приходится проводить друг с другом по две игры в течение двух суток.

- Наверное, я неугодный для федерации, - цитирует krasnoyarsk.rfn.ru Ломанова-старшего. - Я говорю профессиональные вещи, высказываю, я имею право это делать, это моя позиция. Я тоже человек, я тоже буду отстаивать свои честь и достоинство, естественно, я буду бороться за это.