Ломанов стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира

Нападающий сборной России Сергей Ломанов-младший стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира. В матче 1/4 финала ЧМ-2018 он забил 3 мяча в ворота Германии (26:1) и довел общее число голов до 156. Это позволило ему обогнать соотечественников Евгения Иванушкина и Сергея Обухова. Оба на чемпионатах мира поражали ворота соперников по 154 раза.

Напомним, что Ломанов также является единственным девятикратным чемпионом мира. Впрочем, стоит отметить, что мировое первенство стало проводиться каждый год только с 2004 года, до этого турнир проходил раз в два года.

Сборная России в полуфинале ЧМ-2018 сыграет с Финляндией.