Ломанов не попал в окончательный состав сборной России на чемпионат мира

Тренерский штаб сборной России по хоккею с мячом назвал окончательный составом на чемпионат мира, который пройдет в шведском Сандвикене с 29 января по 5 февраля, сообщает пресс-служба Федерации хоккея с мячом России (ФХМР).

В состав не попал нападающий "Венерсборга" Сергей Ломанов. Стоит отметить, что россияне побеждали на последних четырех чемпионата мира.

Состав сборной России:

Вратари: Роман Черных ("Енисей"), Денис Рысев ("Байкал-Энергия")

Защитники: Павел Булатов ("Венерсборг", Швеция), Юрий Викулин, Михаил Прокопьев (оба – "Енисей"), Василий Грановский, Алексей Чижов, Валерий Ивкин (все – "СКА-Нефтяник")

Полузащитники: Алан Джусоев ("Сандвикен", Швеция), Дмитрий Савельев, Янис Бефус (оба – "Водник"), Сергей Шабуров ("Динамо-Москва"), Максим Ишкельдин, Юрий Шардаков, Александр Антипов (все – "СКА-Нефтяник")

Нападающие: Евгений Иванушкин ("Байкал-Энергия"), Артем Бондаренко ("СКА-Нефтяник"), Никита Иванов ("Венерсборг, Швеция), Алмаз Миргазов ("Енисей")

Главный тренер – Сергей Мяус.