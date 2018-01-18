Ломанов-младший вошел в состав сборной России на чемпионат мира

Тренерский штаб сборной России определил состав команды из 18 игроков для выступления на чемпионате мира в Хабаровске. Многократный чемпион мира и России форвард Сергей Ломанов-младший включен в заявку.

– Тренерский штаб сборной России определил список из 18 игроков, которые выступят на чемпионате мира в Хабаровске, – цитирует "Р-Спорт" исполнительного директора Федерации хоккея с мячом России Сергея Мяуса. – Сергей Ломанов-младший включен в состав команды.

В заявку сборной России вошли вратари Роман Черных, Денис Рысев, защитники Юрий Викулин, Михаил Прокопьев, Василий Грановский, Павел Булатов, полузащитники Максим Ишкельдин, Янис Бефус, Вадим Чернов, Андрей Прокопьев, Алан Джусоев, Сергей Шабуров, Вадим Архипкин, нападающие Сергей Ломанов, Артем Бондаренко, Алмаз Миргазов, Евгений Дергаев, Владимир Каланчин.

Представляющий красноярский "Енисей" девятикратный победитель мировых первенств Ломанов-младший не участвовал в чемпионате мира-2017 в Швеции. Чемпионат мира пройдет в Хабаровске с 29 января по 4 февраля.