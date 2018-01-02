Нападающий "Енисея" Сергей Ломанов-младший вошел в расширенный состав сборной России на чемпионат мира 2018 года, информирует пресс-служба Федерации хоккея с мячом России. Турнир пройдет в Хабаровске с 29 января по 4 февраля.

Полностью расширенная заявка выглядит так:

вратари – Роман Черных ("Енисей"), Виктор Каменев ("СКА-Нефтяник", Хабаровск), Денис Рысев ("СКА-Нефтяник");

защитники – Юрий Викулин ("Енисей"), Василий Грановский ("СКА-Нефтяник"), Павел Булатов ("Динамо", Москва), Михаил Прокопьев ("Енисей"), Артем Ахметзянов ("Енисей");

полузащитники – Максим Ишкельдин ("СКА-Нефтяник"), Вадим Чернов ("Енисей"), Никита Иванов ("Байкал-Энергия", Иркутск), Алан Джусоев ("Хаммарбю", Швеция), Юрий Шардаков ("СКА-Нефтяник"), Дмитрий Савельев ("Волга", Ульяновская область), Сергей Шабуров ("Динамо"), Янис Бефус ("СКА– Нефтяник"), Игорь Ларионов ("Волга", Ульяновская область), Евгений Дергачев ("Водник", Архангельск), Андрей Прокопьев ("Енисей"), Вадим Архипкин ("Бруберг/Сёдерхамн Банди", Швеция), Дмитрий Макаров ("Енисей");

нападающие – Артем Бондаренко ("СКА-Нефтяник"), Ломанов, Алмаз Миргазов ("Енисей"), Владимир Каланчин ("Кузбасс", Кемерово), Дмитрий Барбаков ("Динамо").