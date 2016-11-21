"Кузбасс" и "Сибсельмаш" забили 17 голов на двоих

"Сибсельмаш" в гостевом матче очередного тура чемпионата России одержал волевую победу над "Кузбассом" (9:8). Команда из Кемерово продолжает занимать последнее место в турнирной таблице группы "Восток". Новосибирский коллектив опережает соперника на 2 очка, занимая 5-ю строчку.

Суперлига

Группа "Запад"

"Водник" (Архангельск) - "Родина" (Киров) - 6:1 (4:0)

"Волга" (Ульяновская область) - "Старт" (Нижний Новгород) - 5:3 (4:1)

"Динамо" (Москва) - "Динамо-Казань" - 8:0 (3:0)



"Байкал-Энергия" (Иркутск) - "СКА-Нефтяник" (Хабаровск) - 5:6 (2:3)

"Енисей" (Красноярск) - "Уральский трубник" (Первоуральск) - 5:2 (1:2)

"Кузбасс" (Кемерово) - "Сибсельмаш" (Новосибирск) - 8:9 (4:4)

