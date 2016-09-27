Контракты с "Динамо-Казань" расторгли 15 игроков

Семикратный чемпион мира по хоккею с мячом Евгений Иванушкин и еще 14 игроков расторгли контракты с "Динамо-Казань", который испытывает финансовые проблемы, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации хоккея с мячом России (ФХМР). Отмечается, что Федерация хоккея с мячом России отправила письма министру спорта Виталию Мутко и руководителям "Динамо". В настоящий момент клуб прислал письмо о невозможности выступления в Кубке России. Но время для исправления ситуации перед заявкой на чемпионат России еще есть.