12:20 | ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Контракты с "Динамо-Казань" расторгли 15 игроков

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Семикратный чемпион мира по хоккею с мячом Евгений Иванушкин и еще 14 игроков расторгли контракты с "Динамо-Казань", который испытывает финансовые проблемы, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации хоккея с мячом России (ФХМР). Отмечается, что Федерация хоккея с мячом России отправила письма министру спорта Виталию Мутко и руководителям "Динамо". В настоящий момент клуб прислал письмо о невозможности выступления в Кубке России. Но время для исправления ситуации перед заявкой на чемпионат России еще есть.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3656316

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