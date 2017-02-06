15:48 6 февраля | ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Колобков нашел плюс в поражении России от Швеции

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Министр спорта РФ Павел Колобков отметил, что Россия слабо провела второй тайм финала чемпионата мира-2017 против Швеции (3:4). Россияне вели к перерыву со счетом 3:1, но пропустили трижды, причем победный мяч шведы провели в дополнительное ко второму тайму время.

- Безусловно, мы ждали от нашей команды победы, рассчитывали на нее после первого тайма, который завершился со счетом 3:1, - цитирует ТАСС Колобкова. - Обидно, что проиграли на последних минутах. Второй тайм играли неудачно, и почему так произошло, это вопрос к тренерам и спортсменам, - сказал Колобков. - С другой стороны, если одна команда постоянно побеждает, то для развития вида спорта это не очень хорошо.

Россия выигрывала чемпионат мира четыре предыдущих года подряд - с 2013-го по 2016-й.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3998677

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КОММЕНТАРИИ (2)
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zoolord

Он что дурак! Что значит не выигрывай? А зачем тогда вообще участвовать?

17:42 6 февраля

mittiy2

Этот вид спорта давно же не развивается. Для кого этот спорт, да и спорт вообще?! Для зрителей. Если хозяйка ЧМ не может собрать полный стадион, это о многом говорит. Уже не говоря про качество судейства, составов участников ЧМ и конкуренции. А комментарий уважаемого министра больше похож на анекдот про хлебный мякиш который научился попой дышать, как следствие всему: ()*()

16:26 6 февраля

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