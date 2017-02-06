Колобков нашел плюс в поражении России от Швеции

Министр спорта РФ Павел Колобков отметил, что Россия слабо провела второй тайм финала чемпионата мира-2017 против Швеции (3:4). Россияне вели к перерыву со счетом 3:1, но пропустили трижды, причем победный мяч шведы провели в дополнительное ко второму тайму время.

- Безусловно, мы ждали от нашей команды победы, рассчитывали на нее после первого тайма, который завершился со счетом 3:1, - цитирует ТАСС Колобкова. - Обидно, что проиграли на последних минутах. Второй тайм играли неудачно, и почему так произошло, это вопрос к тренерам и спортсменам, - сказал Колобков. - С другой стороны, если одна команда постоянно побеждает, то для развития вида спорта это не очень хорошо.

Россия выигрывала чемпионат мира четыре предыдущих года подряд - с 2013-го по 2016-й.