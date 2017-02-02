14:37 2 февраля | ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Казахстан проиграл Норвегии и впервые с 1999 года не вышел в полуфинал чемпионата мира

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Сборная Норвегии обыграла Казахстан в четвертьфинале чемпионата мира-2017. Казахстанцы неизменно пробивались в полуфинал 15 последних турниров подряд и шесть раз завоевывали бронзу. Последний раз им не удалось попасть в четверку лидеров на ЧМ-1999 в Архангельске. Тогда же последний раз в полуфинале играли норвежцы. 

В 1/2 финала Норвегия встретится с победителем матча Швеция - Германия.

Сандвикен (Швеция)

Чемпионат мира

1/4 финала

Казахстан - Норвегия - 4:5 ОТ (4:0, 0:4, 0:1) 

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (1)
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serenky25

После 4-0 так обос...ся.

14:40 2 февраля

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