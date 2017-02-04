Капитан сборной США: "Бенди у нас занимаются где-то 300 человек, все они - любители"

Капитан сборной США Майкл Кэрмэн заявил, что игроки национальной команды сами оплачивали перелет в Швецию на чемпионат мира. Также спортсмен отметил, что в Северной Америке есть всего один стадион для хоккея с мячом и все игроки являются любителями. В субботу сборная США проиграла команде Казахстана в матче за пятое место на турнире.

– Мы сами платили за дорогу, – цитирует ТАСС Кэрмэна. – У нас есть спонсоры, они нам помогают, но ребята оплачивали перелет. Да, это недешево, но чемпионат мира – это прекрасная возможность сыграть против профессионалов, проверить свои силы. У нас есть свои команды, своя лига, но все наши игроки – любители, а не профессионалы. Игроков-профессионалов в США нет. У всех ребят из нашей команды есть другая работа.

Думаю, что в общей сложности бенди у нас занимаются где-то 300 человек. Стадион для бенди в США один, он находится в Розвилле – "Джон Роуз Овал", это неподалеку от Миннеаполиса. Более того, это не только единственный стадион для бенди в США, но и вообще во всей Северной Америке.