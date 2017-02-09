13:50 9 февраля | ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Изобретатель малинового мяча для хоккея с мячом умер в 49 лет

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На 50-м году жизни скоропостижно скончался изобретатель малинового мяча для хоккея с мячом Игорь Перхунов, сообщает официальный сайт ФХМР. Отмечается, что в последнее время он испытывал серьезные бытовые проблемы: его мать подверглась ограблению, отец потерял способность самостоятельно передвигаться, а из-за высокой аренды цех по производству мячей пришлось перевезти из Москвы в область.

Новые мячи малинового цвета используются в хоккее с мячом с начала XXI века. Они более прочные по сравнению со старыми оранжевыми, а также их лучше видно во время телетрансляции.

Дополнительная информация

http://www.rusbandy.ru/news/10409/

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