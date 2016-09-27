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Иванушкин вернулся из казанского "Динамо" в московское, не сыграв ни одного матча

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Нападающий сборной России Евгений Иванушкин вернулся в московское "Динамо", сообщает kazanfirst.ru. Форвард этим летом подписал контракт с казанским "Динамо", однако покинул его, поскольку клуб из столицы Татарстана оказался на грани банкротства. Из-за серьезных финансовых проблем команда отказалась от участия в Кубке России, а игроков попросили освободить квартиры. 

Болельщики казанцев уже написали письмо президенту Татарстана Рустаму Минниханову с просьбой помочь в спасении команды.

Семикратный чемпион мира Евгений Иванушкин перешел в московское "Динамо" из "Водника" в 2005 году и провел в его составе 11 сезонов.

Дополнительная информация

http://sport.kazanfirst.ru/online/51098

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