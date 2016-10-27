19:42 | ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Иван Максимов: "Енисей" использовал всех игроков, чтобы сохранить силы на финал"

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Главный тренер "Енисея" Иван Максимов после победы над московским "Динамо" (5:0) в полуфинале Кубка России отметил, что игра сложилась для красноярцев непросто, несмотря на сухую победу. Второй финалист турнира определится в сегодняшнем поединке между "Волгой" и "СКА-Нефтяником".

- Мы сегодня использовали всех игроков, заявленных на матч, поэтому хоккеисты получили примерно одинаковую нагрузку и сохранили силы на финал, - цитирует "Р-Спорт" Максимова. - Хотя пришлось очень много потрудиться, чтобы выиграть. Потому что "Динамо" - хорошо организованная команда и очень плотно играет в обороне: чтобы ее взломать, требуется приложить много усилий.

В первом тайме нам не хватало точности в завершающих передачах, после которых происходят выходы один на один и голы. И не получалось завершать атаки из хороших позиций. Причин много - это и нервы, и невезение, и непривычные условия.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/bandy/20161027/1111416064.html

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