Игрок "Водника" получил черепно-мозговую травму. На лед выехала скорая. Видео

Нападающий "Водника" Александр Антонов получил серьезную травму во время матча чемпионата России против "Сибсельмаша" (2:5). Хоккеист столкнулся с соперником и потерял сознание. На лед выехала машина скорой помощи.

Антонова увезли в больницу, предварительный диагноз врачей - закрытая черепно-мозговая травма, подозрение на сотрясение головного мозга, разрыв связок плеча. 20-летнему игроку требуется оперативное лечение, из-за чего он вынужден пока остаться в Новосибирске.

В текущем сезоне Антонов провел 16 матчей и забил 2 мяча. Всего на его счету 115 голов и 42 паса в 278 матчах чемпионата России.