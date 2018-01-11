23:53 11 января | ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Игрок "Водника" получил черепно-мозговую травму. На лед выехала скорая. Видео


Нападающий "Водника"  Александр Антонов получил серьезную травму во время матча чемпионата России против "Сибсельмаша" (2:5). Хоккеист столкнулся с соперником и потерял сознание. На лед выехала машина скорой помощи. 

Антонова увезли в больницу, предварительный диагноз врачей - закрытая черепно-мозговая травма, подозрение на сотрясение головного мозга, разрыв связок плеча. 20-летнему игроку требуется оперативное лечение, из-за чего он вынужден пока остаться в Новосибирске.

В текущем сезоне Антонов провел 16 матчей и забил 2 мяча. Всего на его счету 115 голов и 42 паса в 278 матчах чемпионата России.

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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