13:13 | ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Губернатор Красноярского края поддержал главного тренера "Енисея"

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Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский поддержал тренерский штаб "Енисея" во главе с Сергеем Ломановым, сообщает sibnovosti.ru. Глава края отметил большой вклад "Енисея" в воспитание молодых хоккеистов.

Напомним, Федерация хоккея с мячом России отстранила 59-летнего специалиста от работы на 2,5 года из-за "грубых и циничных нарушений".

Дополнительная информация

http://krsk.sibnovosti.ru/sport/342842-viktor-tolokonskiy-vyrazil-podderzhku-sergeyu-lomanovu

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Sibiriyak

Спасибо Губернатору! Ну чо педерация , умылись?

13:49

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