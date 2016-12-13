Губернатор Красноярского края поддержал главного тренера "Енисея"

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский поддержал тренерский штаб "Енисея" во главе с Сергеем Ломановым, сообщает sibnovosti.ru. Глава края отметил большой вклад "Енисея" в воспитание молодых хоккеистов.

Напомним, Федерация хоккея с мячом России отстранила 59-летнего специалиста от работы на 2,5 года из-за "грубых и циничных нарушений".