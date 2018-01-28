Голландия победила Китай в стартовом матче чемпионата мира-2018

В китайском Харбине стартовал чемпионат мира в группе B. В стартовом поединке турнира Голландия победила Китай - 7:1. В другой подгруппе Япония по пенальти одолела Монголию, а Эстония взяла верх над Украиной.

Завтра в Хабаровске стартует чемпионат мира в группе A. Сборная России встретится в первой игре с Норвегией. В группе B первый в истории официальный матч по хоккею с мячом проведет сборная Словакии, которая встретится с Голландией.

Харбин (Китай)

Чемпионат мира

Группа B

Подгруппа A

Монголия - Япония - 1:1 (0:1). Пенальти - 2:3

Украина - Эстония - 2:8 (0:4)

Подгруппа B

Китай - Голландия - 1:7 (0:3)