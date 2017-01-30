Германия дебютировала в группе А чемпионата мира и проиграла США

Сборная Германии провела первый матч в группе A чемпионата мира. На турнире в Сандвикене немцы проиграли США - 4:9. Исторический первый гол за немцев провел Александр Колягин.
Германия выступает на чемпионатах мира с 2014 года. В прошлом году на турнире в Ульяновске она выиграла турнир в группе Б.
Действующий чемпион мира - сборная России - начнет защиту титула сегодня с поединка против Казахстана.
Сандвикен (Швеция)
Чемпионат мира
Групповой турнир
Группа B
США - Германия - 9:4 (5:3)
Zico1
Потому что это "лучшее спортивное издание страны"
18:19
shpasic
интересно, почему это в разделе ФУТБОЛ — ЧЕМПИОНАТ МИРА — ЧМ-2018
18:15