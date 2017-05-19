ФХМР включила в список 22 игроков сезона 24 хоккеиста

Исполком ФХМР утвердил список 22 лучших хоккеистов сезона. Если верить официальному сайту федерации, в него вошли 24 хоккеиста:

вратари - Черных ("Енисей"), Морковкин ("Уральский трубник"); защитники - Викулин, Прокопьев, Ахметзянов (все - "Енисей"), Грановский, Чижов, Ивкин (все - "СКА-Нефтяник"), Савельев ("Водник"); полузащитники - Ишкельдин, Шардаков, Сэфстрем (все - "СКА-Нефтяник"), Шабуров ("Динамо" М), Бефус ("Водник"), Гавриленко ("Байкал-Энергия"), Вдовенко, Толстихин (оба - "Енисей"); нападающие - Иванушкин ("Байкал-Энергия"), Миргазов ("Енисей"), Бондаренко, Рязанцев (оба - "СКА-Нефтяник"), Каланчин ("Кузбасс"), Ларионов ("Волга"), Дергаев ("Водник").

Жирным выделены лучшие игроки на своих позициях по версии ФХМР.

Напомним, что чемпионом по итогам сезона стал "СКА-Нефтяник", обыгравший в финале "Байкал-Энергию". Бронзу завоевал "Енисей".