ФХМР приняла заявку "Мурмана" на участие в суперлиге

"Мурман" включен в состав участников чемпионата России на сезон-2018/19. Мурманский клуб стал победителем турнира высшей лиги в минувшем сезоне. Последний раз он выступал в суперлиге в сезоне-2011/12.

- Это официальная информация, мы сделали шаг по выходу в суперлигу, - цитирует ТАСС главного тренера "Мурмана" Сергея Чернецкого. - Мы просто ждали, когда наш фактический совет все-таки придет к полному пониманию наших возможностей, чтобы выйти в суперлигу, и вот это произошло, и было принято решение.

Определенное понимание у нас было, естественно, с предыдущего сезона Высшей лиги, и мы много обсуждали вопрос, сколько денег нам еще требуется. Мы пришли к пониманию определенного бюджета, и на сегодняшний момент совет директоров и клуб понимают, что эти деньги у нас будут, это позволило нам сделать данный шаг.

Около двух лет мы смотрели всю эту ситуацию, мониторили информацию о деньгах, перелетах, требованиях к инфраструктуре, поэтому я неоднократно заявлял, что мы каждый год делали определенные структурные изменения, чтобы все было красиво, картинка с наших матчей смотрелась, а мы во всем соответствовали уровню суперлиги.