Евгений Иванушкин: "За финал не стыдно, но обидно"

Нападающий сборной России по хоккею с мячом Евгений Иванушкин после финального матче чемпионата мира со Швецией (3:4) выразил сожаление по поводу поражения. Тем не менее, спортсмен отметил, что команде не стыдно за игру.

– Не ожидал от нас никто такого матча, – подчеркнул Иванушкин. – Многим хотелось, чтобы мы проиграли. Откровенно говоря, у нас очень много недоброжелателей и не только в Швеции. Все думали, что шведы нас положат на лопатки, расправив за десяток. Русские не настраиваются на финал. Проиграли в предвариловке, прощупали слабые места. На финал вышли с боевым настроем и сыграли в другой хоккей. За него не стыдно, но обидно.

– Какие выводы сделали по итогам встречи с командой Швеции на групповом этапе?

– Поняли, что нельзя играть высоко, и мы сегодня высоко их не встречали. Больше играли в откат, все были за линией мяча. Все разговоры были об обороне, в которой надо было навести порядок. Считаю, что русские и так сильны в атаке. В итоге в обороне сыграли хорошо, подвели стандартные положения.

– Почему не удалось сдержать соперника во втором тайме?

– Трибуны гнали соперников вперед, и нам приходилось защищаться. Где-то выпад – второй гол пропустили. Не сказал бы, что они нас переиграли. Повезло, и в конце забили два угловых. В общем игра была равная. Забей мы, сложилось бы по-другому. Фарт был не на нашей стороне.

– Думали о возможном рекорде, который позволит обогнать Сергея Обухова?

– Нет, в финале мысли о каком-то рекорде – во вред. Хотел, чтобы команда выиграла. Мы сильны командой. (Евгений КОНОВ)