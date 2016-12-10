Евгений Иванушкин: "После ЧМ-2016 между Россией и Швецией была недосказанность"

Нападающий сборной России Евгений Иванушкин после победы над Швецией (6:5) на "Турнире четырех наций" отметил, что соперник всерьез настроился выиграть турнир и реабилитироваться за неудачу на чемпионате мира-2016, где скандинавы стали только третьими. По ходу встречи шведы вели со счетом 5:2, но подопечные Сергея Мяуса забили четыре мяча.

– После чемпионата мира в Ульяновске между нами и сборной Швеции была своеобразная "недосказанность", ведь за "золото" мы бились с финнами, а шведы считали, что будь они в финале, все сложилось бы по-другому, – цитирует официальный сайт ФХМР Иванушкина. – Так что, сегодня у них был шанс доказать это, но победили мы. У нас создается новая команда, и сегодня мы решили сыграть с хозяевами в активный прессинг, не дав им возможность даже поднять голову. К счастью, все, что мы задумывали, у нас получилось.

– Для многих болельщиков на трибуне итоговый результат стал неожиданным – особенно на фоне событий, разворачивающихся в середине первого тайма, когда сборная России уступала 2:5. За счет чего удалось переломить ход матча?

– В первые минут двадцать пять у нас не получалась комбинационная игра, но выручили "стандарты" – два гола после розыгрыша угловых, признаться, придали нам сил. А затем мы прибивали в обороне, не допуская больше забросов зашиворот защитникам. И заметьте – во втором тайме ни одна подобная передача у шведов не прошла! А впереди необходимо было "напрягать", чтобы они теряли мяч. Чем мы и воспользовались дважды.

– Этот успех придаст уверенности обновленной национальной команде?

– Конечно! Шведы жаждят выиграть у нас уже много лет. И несмотря на то, что этот турнир носит, по большому счету, товарищеский характер, они привезли сюда, в Тролльхеттан максимально боевой состав, который наверняка сыграет в Сандвикене, и здорово настраивались на этот матч. Но и мы приехали не спустя рукава, а доказать, что не зря брали "золото" на чемпионатах мира последние 4 года.