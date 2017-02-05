Евгений Иванушкин: "Очень многие желали поражения сборной России на чемпионате мира"

Нападающий сборной России Евгений Иванушкин подчеркнул, что у россиян достаточно недоброжелателей. По его словам, многие желали национальной команде поражения в финале чемпиона мира. Ранее подопечные Сергея Мяуса заняли втрое место на мировом первенстве, уступив Швеции (3:4).

- Наверное, никто не ожидал от нас такого матча. Просто очень многие хотели, чтобы мы проиграли, очень много у нас недоброжелателей, - приводит ТАСС слова Иванушкина. - И не только в Швеции. Все думали, что шведы положат нас на лопатки, но мы так на финал не настраиваемся.

В "предвариловке" поиграли в кошки-мышки, прощупали слабые места. Как показал финал, особенно первый тайм, мы играли с боевым настроем, совсем по-другому. Фарт сегодня был не нашей стороне, не сказать, что шведы нас смяли, переиграли; это спорт, кто-то должен был проиграть.

Мы их высоко сегодня не встречали, играли в откат, все были за линией мяча. Все разговоры были об обороне. С атакой у нашей команды все в порядке, наша задача была - навести порядок в защите; и в обороне мы сыграли хорошо, но пропустили со стандартных положений, они нас немножко подвели. За поражение не стыдно, но обидно.