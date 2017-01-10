Евгений Иванушкин: "Динамо" уже третий год в бедственном положении, я оставался до последнего"

Новичок "Байкала-Энергии" Евгений Иванушкин в шутку заявил, что вопрос его возвращения в клуб из Иркутска встал сразу после ухода в 2005 году. 37-летний семикратный чемпион мира перешел из московского "Динамо" в "Байкал-Энергию" из-за финансовых проблем бело-голубых. Контракт с иркутянами заключен до марта 2018 года.

- Переговоры о моем возвращении в Иркутск начались сразу после моего ухода, - цитирует kp.ru Иванушкина. – А если серьезно, то возможность перехода в "Байкал-Энергию" мы обсуждали с руководством последние года три. Но до логического завершения переговоры не доходили. А сейчас я, наконец-то, здесь.

Первую пресс-конференцию я и дал в аэропорту. Таксисты действительно все те же, что и 13 лет назад, когда я играл в "Сибскане". И сейчас подходят, здороваются. Что касается "Динамо", то не секрет, что уже третий год клуб находится в бедственном положении. Ведущие игроки стали уходить. Я оставался до последнего, но клуб не исполнил передо мной некоторые обязательства. И перед Новым годом, по договоренности, я сменил команду. Да, было много вариантов продолжения карьеры, но я всегда держал в уме предложение из Иркутска. И на семейном совете с женой и детьми я решил перейти в "Байкал-Энергию". Потому что именно Иркутск дал мне дорогу в звездные клубы и в сборную России.