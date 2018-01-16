Евгений Иванушкин 17 января возобновит тренировки

Нападающий "Байкала-Энергии" и сборной России Евгений Иванушкин 17 января приступит к тренировкам по индивидуальной программе. Из-за травмы спины семикратный чемпион мира пропустил начало сезона. Недавно форвард прошел медобследование в Москве.

– Если честно, то говорить о травме вообще не хочу, – цитирует "Комсомольская правда" Иванушкина. – За последние месяцы убедился, что здоровье, как и счастье, любит тишину. Получается так, что как только я начинаю давать комментарии по поводу сроков возвращения, – травма вновь начинает беспокоить меня.

Скажу лишь, что положительная динамика есть, врачи разрешили приступить к тренировкам по индивидуальному графику. 17 января возвращаюсь в Иркутск и начинаю заниматься в зале, а дальше будет видно. Понимаю, что болельщики ждут моего выхода на лед, но загадывать и обещать, что совсем скоро начну играть, не стану. Поймите, операция была очень серьезная, нужно, чтобы все зажило.