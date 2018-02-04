Эрик Петтерссон: "Хорошая игра российского вратаря стала для нас огорчающим фактором"

Нападающий сборной Швеции Эрик Петтерссон отметил, что одной из причин поражения его команды в финале чемпионата мира-2018 от России (4:5) стала уверенная игра российского голкипера Романа Черных.

– В начале матча были два тяжелых гола, во втором тайме нам удалось разыграться и сравнять счет, а после этого что-то пошло не так, – цитирует официальный сайт ЧМ-2018 Петтерссона. – Хорошая игра вратаря российской сборной стала для нас огорчающим фактором, потому что мы создавали много хороших моментов. В тот момент, когда не удается забить, не думаешь о психологическом давлении, а просто стараешься забить еще.