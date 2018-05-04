Эрик Петтерсон перешел из "Енисея" в "СКА-Нефтяник"

22-летний чемпион мира-2017 22-летний чемпион мира-2017 Эрик Петтерсон стал игроком "СКА-Нефтяника", сообщает официальный сайт клуба. Швед заключил с чемпионами россии последних двух сезонов контракт на два года.

Петтерсон на родине защищал цвета "Седерфорса" и "Сандвикена", а прошлый сезон отыграл в составе "Енисея". За красноярцев он провел 31 матч, забил 44 года и дошел с командой до финала, где уступил как раз "СКА-Нефтянику".

Петтерсон станет 12-м легионером в истории хабаровчкан.