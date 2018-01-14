"Енисей" выиграл 13-й матч подряд

"Енисей" разгромил "Старт" в матче регулярного чемпионата российской суперлиги. В другой встрече "Динамо" крупно обыграло казанских одноклубников.

В таблице "Енисей" занимает первое место с 16 победами в 17 играх. Красноярцы выиграли 13 последних поединков.

Чемпионат России

Суперлига

Регулярный чемпионат

"Енисей" (Красноярск) - "Старт" (Нижний Новгород) - 8:1 (6:1)

"Уральский Трубник" (Первоуральск) - "Водник" (Архангельск) - 3:0 (2:0)

"Сибсельмаш" (Новосибирск) - "Зоркий" (Красногорск) - 11:4 (3:2)

"Динамо" (Москва) - "Динамо-Казань" (Казань) - 11:3 (6:1)

"Строитель" (Сыктывкар) - "Волга" (Ульяновская область) - 1:7 (1:2)