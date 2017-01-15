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"Енисей" разгромил "Динамо", "СКА-Нефтяник" - "Водник"

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В матче второго этапа российской суперлиги действующий чемпион России "Енисей" разгромил бронзового призера "Динамо" - 12:2. В другом поединке победитель первого этапа в группе "Восток" "СКА-Нефтяник" обыграл "Водник" - 11:1. "Байкал-Энергия" оказался сильнее "Волги", выигравшей группу "Запад" - 8:4. 

В группе 2 "Кузбасс" победил "Родину", а "Сибсельмаш" - "Старт".

Чемпионат России

Суперлига

2-й этап

Группа 1

"СКА-Нефтяник" (Хабаровск) - "Водник" (Архангельск) - 11:1 (7:1)

"Енисей" (Красноярск) - "Динамо" (Москва) - 12:2 (7:0)

"Байкал-Энергия" (Иркутск) - "Волга" (Ульяновская область) - 8:4 (5:1)

Группа 2

"Сибсельмаш" (Новосибирск) - "Старт" (Нижний Новгород) - 10:1 (5:0)

"Кузбасс" (Кемерово) - "Родина" (Киров) - 13:5 (7:3)

Дополнительная информация

http://bandy.sport-express.ru/russia/2016-2017/

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