"Енисей" разгромил "Динамо", "СКА-Нефтяник" - "Водник"

В матче второго этапа российской суперлиги действующий чемпион России "Енисей" разгромил бронзового призера "Динамо" - 12:2. В другом поединке победитель первого этапа в группе "Восток" "СКА-Нефтяник" обыграл "Водник" - 11:1. "Байкал-Энергия" оказался сильнее "Волги", выигравшей группу "Запад" - 8:4.
В группе 2 "Кузбасс" победил "Родину", а "Сибсельмаш" - "Старт".
Чемпионат России
Суперлига
2-й этап
Группа 1
"СКА-Нефтяник" (Хабаровск) - "Водник" (Архангельск) - 11:1 (7:1)
"Енисей" (Красноярск) - "Динамо" (Москва) - 12:2 (7:0)
"Байкал-Энергия" (Иркутск) - "Волга" (Ульяновская область) - 8:4 (5:1)
Группа 2
"Сибсельмаш" (Новосибирск) - "Старт" (Нижний Новгород) - 10:1 (5:0)
"Кузбасс" (Кемерово) - "Родина" (Киров) - 13:5 (7:3)