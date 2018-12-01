"Енисей" проведет первый матч на стадионе Универсиады-2019 12 декабря

12 декабря состоится первый официальный матч по хоккею с мячом на новом стадионе в Красноярске, сообщает ТАСС со ссылкой на директора стадиона Михаила Чечеткина. Арена была построена к Универсиаде-2019, в матче открытия "Енисей" примет "Волгу".

Игровой лед на арене уже залит, все готово к первой игре. Хоккеисты местного "Енисея" в полном объеме тренируются на этом стадионе, а 12 декабря сыграют здесь первый официальный матч в рамках чемпионата России против ульяновской "Волги", - сказал Чечеткин.

Универсиада-2019 пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта.