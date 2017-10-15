"Енисей" проиграл "Сандвикену" в финале Кубка мира, ведя 3:1

"Сандвикен" стал обладателем Кубка мира-2017. В финальном матче шведский клуб одолел "Енисей" в овертайме - 4:3. Победный мяч забил Даниэль Берлин. Отметим, что на перерыв красноярцы ушли ведя в счете 3:1.

"Сандвикен" в третий раз в истории выигрывает Кубок мира. Ранее он побеждал в первом розыгрыше турнира в 1974 году и в 2002 году.

Кубок мира

Финал

"ЕНИСЕЙ" (Россия) - "Сандвикен" (Швеция) - 3:4 ОТ (3:1, 0:2, 0:1)

Голы: Викулин, 15 (1:0). Эдлунд, 21 (1:1). Макаров, 38 (2:1). Петтерсон , 45 (3:1). Эдлунд, 57 (3:2). Моссберг, 63 (3:3). Берлин, 68 (3:4).

"Енисей": Черных (Лисак), Викулин, Прокопьев, Ахметзянов, Чернов, Джусоев, Прокопьев, Вдовенко, Лопатин, Макаров, Ломанов, Чернышев, Миргазов, Петтерсон, Баздырев, Плешивцев.