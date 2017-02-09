"Енисей" потерял очки в матче с "Волгой"

"Енисей" в матче 3-го тура группы I чемпионата России не смог обыграть "Волгу" на выезде - 4:4. Остальные лидеры турнира - "СКА-Нефтяник", "Байкал-Энергия" и "Уральский трубник" - одержали победы.

Суперлига

Группа I

"Динамо" (Москва) - "СКА-Нефтяник" (Хабаровск) - 5:13 (4:6)

"Динамо-Казань" (Казань) - "Байкал-Энергия" (Иркутск) - 2:3 (0:1)

"Волга" (Ульяновская область) - "Енисей" (Красноярск) - 4:4 (1:3)

"Водник" (Архангельск) - "Уральский трубник" (Первоуральск) - 2:4 (0:1)

Группа II

"Родина" (Киров) - "Кузбасс" (Кемерово) - 3:3 (2:2)

"Старт" (Нижний Новгород) - "Сибсельмаш" (Новосибирск) - 3:4 (0:4)