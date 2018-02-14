"Енисей" обыграл "Уральский трубник", "СКА-Нефтяник" победил "Волгу"

"Енисей" в матче регулярного чемпионата Суперлиги обыграл на выезде "Уральский трубник" - 9:2, "СКА-Нефтяник" победил "Волгу" - 7:3. Команды из Красноярска и Хабаровска лидируют в турнирной таблице.

Суперлига

Регулярный чемпионат

"Кузбасс" (Кемерово) - "Сибсельмаш" (Новосибирск) - 11:3

"Уральский Трубник" (Первоуральск) - "Енисей" (Красноярск) - 2:9

"Волга" (Ульяновская область) - "СКА-Нефтяник" (Хабаровск) - 3:7

"Динамо-Казань" - "Байкал-Энергия" (Иркутск) - 5:4

"Зоркий" (Красногорск) - "Строитель" (Сыктывкар) - 4:1

"Водник" (Архангельск) - "Динамо" (Москва) - 1:6

"Старт" (Нижний Новгород) - "Родина" (Киров) - 4:1