"Енисей" обыграл "Уральский трубник", "СКА-Нефтяник" победил "Волгу"

"Енисей" в матче регулярного чемпионата Суперлиги обыграл на выезде "Уральский трубник" - 9:2, "СКА-Нефтяник" победил "Волгу" - 7:3. Команды из Красноярска и Хабаровска лидируют в турнирной таблице.
Суперлига
Регулярный чемпионат
"Кузбасс" (Кемерово) - "Сибсельмаш" (Новосибирск) - 11:3
"Уральский Трубник" (Первоуральск) - "Енисей" (Красноярск) - 2:9
"Волга" (Ульяновская область) - "СКА-Нефтяник" (Хабаровск) - 3:7
"Динамо-Казань" - "Байкал-Энергия" (Иркутск) - 5:4
"Зоркий" (Красногорск) - "Строитель" (Сыктывкар) - 4:1
"Водник" (Архангельск) - "Динамо" (Москва) - 1:6
"Старт" (Нижний Новгород) - "Родина" (Киров) - 4:1
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