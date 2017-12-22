"Енисей" обыграл "Байкал-Энергию" и продлил победную серию

"Енисей" уверенно обыграл "Байкал-Энергию" со счетом 11:2 в матче чемпионата России. Победная серия красноярского клуба продлилась до 8 матчей кряду. Идущий на второй строчке в турнирной таблице "СКА-Нефтяник" проиграл "Кузбассу" – 3:4.

Чемпионат России

Суперлига

Регулярный чемпионат

"Енисей" (Красноярск) – "Байкал-Энергия" (Иркутск) – 11:2 (4:2)

"Кузбасс" (Кемерово) – "СКА-Нефтяник" (Хабаровск) – 4:3 (2:0)

"Уральский Трубник" (Первоуральск) – "Динамо-Казань" (Казань) – 9:2 (5:0)

"Сибсельмаш" (Новосибирск) – "Волга" (Ульяновская область) – 5:6 (2:3)

"Зоркий" (Красногорск) – "Водник" (Архангельск) – 5:2 (1:0)

"Родина" (Киров) – "Динамо" (Москва) – 2:5 (2:3)

"Старт" (Нижний Новгород) – "Строитель" (Сыктывкар) – 5:1 (4:1)