"Енисей" и "Байкал-Энергия" победили на первом этапе Кубка России

Стартовал первый этап Кубка России сезона-2015/16. Действующий победитель турнира "Байкал-Энергия" и чемпион России "Енисей" одержали победы в поединках с "Сибсельмашем" и "СКА-Нефтяником" соответственно.

Кубок России

Первый этап

Группа "Запад"

"Старт" (Нижний Новгород) - "Строитель" (Сыктывкар) - 8:4 (3:4)

"Волга" (Ульяновск) - "Водник" (Архангельск) - 5:4 (1:1)

"Динамо" (Москва) - "Волга-2" (Ульяновск) - 8:3 (2:0)

Группа "Восток"

"Енисей" (Красноярск) - "СКА-Нефтяник" - 8:7 (3:2)

"Кузбасс" (Кемерово) - "Уральский трубник" (Первоуральск) - 2:2 (0:1)

"Байкал-Энергия" (Иркутск) - "Сибсельмаш" (Новосибирск) - 6:2 (4:1)