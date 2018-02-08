"Енисей" и "Байкал-Энергия" одержали разгромные победы в чемпионате России

"Енисей" разгромил "Волгу" со счетом 11:3 в матче регулярного чемпионата суперлиги. Команда из Красноярска продолжает лидировать в турнирной таблице, опережая "СКА-Нефтяник" на пять очков.

В других встречах "Байкал-Энергия" победил "Водник" – 8:0, "СКА-Нефтяник" обыграл "Зоркий" – 7:2, а "Кузбасс" одержал победу над казанским "Динамо" – 9:2.

Суперлига

Регулярный чемпионат

"Енисей" (Красноярск) – "Волга" (Ульяновская область) – 11:3 (4:1)

"Байкал-Энергия" (Иркутск) – "Водник" (Архангельск) – 8:0 (2:0)

"СКА-Нефтяник" (Хабаровск) – "Зоркий" (Красногорск) – 7:2 (4:1)

"Кузбасс" (Кемерово) – "Динамо-Казань" (Казань) – 9:2 (4:0)

"Родина" (Киров) – "Уральский Трубник" (Первоуральск) – 2:7 (1:3)

"Старт" (Нижний Новгород) – "Сибсельмаш" (Новосибирск) – 3:3 (2:2)