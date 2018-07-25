Двум российским игрокам запрещен въезд в Финляндию из-за подделки документов

Финский клуб "Акиллес Бэнди" стал фигурантом уголовного дела, сообщает "Фонтанка". По данным Пограничной охраны Финляндии клуб из Порвоо подделал загранпаспорта двум российским игрокам. Руководство клуба, чтобы скрыть факт превышения разрешённого срока пребывания на территории Финляндии, воспользовалось услугами жителя Порвоо, который приобрёл в России поддельные печати.

Однако при выезде из Финляндии через МАПП "Торфяновка" 11 марта 2018 года мошенничество не осталось незамеченным – пограничники увидели четыре поддельных штампа о въезде и выезде. Как оказалось, один хоккеист, работая в Суоми, превысил лимит пребывания в Шенгене на 37 дней, другой – на 56.

Фигурантами по делу проходят девять членов правления клуба, которые содействовали подделке документов, и исполнитель заказа. Дело направлено на рассмотрение прокурора. Спортсмены же уже получили обвинительный приговор.

За подделку документов и нарушение закона об иностранцах суд Кюменлааксо приговорил россиян к 40 суткам лишения свободы условно и наложил запрет на въезд в страну на четыре года.