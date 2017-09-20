Дисквалификация автора 11 автоголов продлена на неопределенный срок

"Водник" получил ответ из ФХМР на запрос о дисквалификации игрока Олега Пивоварова. Хоккеист был дисквалифицирован на 6 месяцев 1 марта после матча чемпионата России против "Байкала-Энергии". Напомним, что поединок завершился победой иркутян со счетом 11:9, причем все 20 голов были забиты в свои ворота. Пивоваров стал автором всех 11 автоголов своей команды.

Срок дисквалификации Пивоварова истек 1 сентября, однако ФХМР приняла решение продлить отстранение игрока, поскольку "веских аргументов для досрочного снятия спортивной санкции не предоставлено". При этом срок окончания дисквалификации указан не был. Таким образом, Пивоваров не может принять участия в первом этапе Кубка России.

"Водник" направил президенту ФХМР Борису Скрыннику еще одно письмо с просьбой разъяснить положения регламента по сроку дисквалификации игрока.