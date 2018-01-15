Директор "Байкал-Энергии": "Иванушкин 15 января пройдет контрольное обследование"

Директор "Байкал-Энергии" Василий Донских рассказал, что нападающий Евгений Иванушкин, еще не выходивший на лед в этом сезоне из-за проблем со здоровьем, сегодня пройдет контрольное обследование. Он также добавил, что после этого можно будет говорить о сроках возвращения игрока.

– 15 января Евгений идет на обследование к врачу. Пока он занимается, работает на ежедневной основе, в Москве, в реабилитационном центре под присмотром врачей, – приводит "Байкал Спорт 24" слова Донских. – Повторю, что 15 января он пройдет контрольное обследование. И если обследование выявит, что положительная динамика продолжается, и все хорошо, то примерно через пару дней он будет в Иркутске. И там уже можно будет что-то говорить о том, когда он выйдет на поле.

Напомним, в прошлом сезоне 38-летний Иванушкин стал лучшим бомбардиром чемпионатов России.