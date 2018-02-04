Дергаев посвятил победу сборной России на чемпионате мира своей семье

Полузащитник "Водника" и сборной России по хоккею с мячом Евгений Дергаев посвятил своей семье победу на чемпионате мира, который завершился в Хабаровске. В финале россияне обыграли Швецию (5:4), завоевав трофей 11 раз в истории.

– Очень важная победа в финале чемпионата мира. При счете 4:4 во втором тайме проявили характер, создавали моменты и добились итогового результата, – приводит ТАСС слова Дергаева. – Был очень сложный матч, в котором мы одержали абсолютно заслуженную победу, которую я хочу посвятить своей семье.

Россия обыграла Швецию и стала чемпионом мира