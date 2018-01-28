Даниил Гарницкий: "Почему Белоруссию не пригласили на ЧМ-2018? Кроме обещания Скрынника дать мне под задницу, объяснений нет"

Заместитель председателя Федерации хоккея с мячом Белоруссии Даниил Гарницкий сообщил, что белорусская сборная не получила приглашения на чемпионат мира-2018. Изначально белорусы должны были сыграть в матчах группы B в китайском Харбине. После отказа Канады от участия в элитном турнире, который пройдет в Хабаровске, ее место должна была занять Белорусия. Но этого не произошло. По словам Гарницкого, винить в этом нужно главу FIB Бориса Скрынника.

– Вопрос, почему белорусов нет на чемпионате мира-2018, надо задавать не команде и не мне, – цитирует baikal24-sport.ru Гарницкого. – Его необходимо задавать руководителю Международной федерации бенди, гражданину РФ господину Скрыннику. Я на протяжении двух месяцев пытаюсь выяснить: а что же происходит и почему команда Белоруссии до сих пор не получила приглашение на чемпионат? И у меня нет ни одного вразумительного ответа.

Я лично дважды разговаривал с господином Скрынником, по поводу приглашения, и знаете, что мне ответил этот человек? Ответил – это очень мягко сказано. Он "рявкнул" в телефон следующее: "Я тебе что, почтальон? Звони секретарю. Он пусть тебе объясняет". И кинул трубку. Я оборвал телефон и электронный адрес Бо Ньюмена – генерального секретаря FIB, а менеджер команды Халвор Ханнеборг два месяца вел с ним переписку и телефонные переговоры.

А воз и ныне там. Мы достучались до организационного комитета в китайском Харбине, а китайцы ответили следующее: "Белоруссия не играет в группе "Б", а играет в группе "А" в Хабаровске!" Нормально? Когда мне стало известно, что Канада не едет в Хабаровск в группу "А", то первым, кто пожелал нам удачи в Хабаровске, был президент федерации бенди Канады Моррис Глимчер. Вторым был Халвор Ханнеборг. А потом пошло-поехало, все игроки команды Белоруссии начали мне звонить и писать на почту: дескать, все уже знают, что Белоруссия едет в Хабаровск вместо Канады! Украина, Эстония, Латвия, Венгрия и другие представители национальных федераций по-доброму, по-дружески, желали успехов нашей команде в Хабаровске. Но не тут-то было.

– А что случилось?

– Вскоре начала просачиваться довольно скудная, буквально по крупицам, но все-таки не совсем приятная информация: что якобы Белоруссия отказалась от участия в группе "А" и не едет в Хабаровск, а едет в Харбин. Вот тут-то и началась эта непонятная переписка с FIB по поводу разъяснений, где же все-таки на самом деле выступает Белоруссия – в Харбине или все-таки вместо Канады, в Хабаровске?

– И каков итог этой переписки?

– Ни-че-го. Ни ответа, ни привета. Вы удивитесь, но это правда. Кроме хамского – другого слова я не нахожу! – ответа господина Скрынника, где он пообещал лично мне по телефону "дать под задницу", и это еще сильно смягченный вариант. Других официальных ответов или разъяснений нет.

Печально, конечно, что прекратили принимать участие в чемпионатах мира Латвия, Чехия, Канада. Вот теперь и Белоруссия оказалась не нужна. Наверное, наличие Сомали среди участников чемпионата мира для некоторых руководителей FIB гораздо важнее, чем присутствие в мировой семье хоккея с мячом этих стран.