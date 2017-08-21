ЧМ по хоккею с мячом-2019 перенесен из Иркутска в другой город

Федерация хоккея с мячом России на своем официальном сайте сообщила о переносе чемпионата мира 2019 года из Иркутска, который должен был принять турнир, в другой город. Турнир уже проходил в Иркутске в 2012 и 2014 годах.

- По достигнутой договоренности мировой форум в столице Приангарья состоится позднее, - говорится в сообщении ФХМР.

Иркутск получил право на проведение мирового первенства в июле 2016 года на исполкоме Международной федерации бенди (FIB).