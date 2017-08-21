ЧМ по хоккею с мячом-2019 перенесен из Иркутска в другой город

Федерация хоккея с мячом России на своем официальном сайте сообщила о переносе чемпионата мира 2019 года из Иркутска, который должен был принять турнир, в другой город. Турнир уже проходил в Иркутске в 2012 и 2014 годах.
- По достигнутой договоренности мировой форум в столице Приангарья состоится позднее, - говорится в сообщении ФХМР.
Иркутск получил право на проведение мирового первенства в июле 2016 года на исполкоме Международной федерации бенди (FIB).
ЗЗ+
А что в хоккее с шайбой мало денег??
16:15
ntsg62
Зачем нужен этот вид?В него серьезно играют во всем мире 5-6 команд!!Лучше эти деньги отдали бы хоккею с шайбой.Не олимпийский вид спорта кандидат на забвение и смерть.Вон ,на Западе придумают какую-то муйню-игру,и все ,через 6-7 лет олимпийский вид спорта!!!Они продавливают жестко,а Россия не может включить самбо всю жизнь,хотя зрелищней на порядок всяких там классик,и этот вид лоббировал еще всемогущий СССР!!Пора что-то делать,от этого потом всякие договорные матчи в угоду букмекерам.
15:51