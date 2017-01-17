16:25 | ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Чемпионат мира-2018 пройдет в Хабаровском крае

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Хабаровский край примет чемпионат мира-2018, сообщает khabkrai.ru. Ранее чемпионат мира уже проходил в Хабаровске в 1981 и 2015 году. Последний на данный момент турнир принимали Ульяновск и Димитровград, а ЧМ-2017 состоится в шведских Сандвикене и Тролльхеттане.

- Наш регион по праву можно назвать территорией русского хоккея, заявил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. - Предстоящий чемпионат пройдет на высшем уровне и станет ярким, уникальным событием, праздником для всех наших жителей. Мы обеспечим безопасность и работу всех служб по высшему мировому стандарту. Хабаровскому краю нужны крупные международные спортивные события.

Дополнительная информация

https://www.khabkrai.ru/events/news/161951

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КОММЕНТАРИИ (1)
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эдпитер

и никто не вякнет насчет допинга, потому что в международной федерации бенди наши позиции чрезвычайно сильны.

16:51

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