Чемпионат мира-2018 пройдет в Хабаровском крае

Хабаровский край примет чемпионат мира-2018, сообщает khabkrai.ru. Ранее чемпионат мира уже проходил в Хабаровске в 1981 и 2015 году. Последний на данный момент турнир принимали Ульяновск и Димитровград, а ЧМ-2017 состоится в шведских Сандвикене и Тролльхеттане.

- Наш регион по праву можно назвать территорией русского хоккея, заявил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. - Предстоящий чемпионат пройдет на высшем уровне и станет ярким, уникальным событием, праздником для всех наших жителей. Мы обеспечим безопасность и работу всех служб по высшему мировому стандарту. Хабаровскому краю нужны крупные международные спортивные события.